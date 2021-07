An Sachspenden mangelt es derzeit nicht mehr. Ganz im Gegenteil: "Wir ersticken momentan in Sachspenden", sagt unter anderem Guido Nisius, Verbandsbürgermeister von Adenau. "Wenn Sie zielgerichtet helfen wollen, spenden Sie Geld", appellierte er am Sonntagabend an Menschen, die den Opfern der Flutkatastrophe helfen wollen. Die Lager mit Lebensmittel- und Kleiderspenden seien gut gefüllt, berichten auch die Kreise Euskirchen und Rhein-Erft in Nordrhein-Westfalen.