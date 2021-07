Auch in Nordrhein-Westfalen wird dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge ein steigendes Infektionsrisiko in den Hochwassergebieten gesehen. "Eine erhöhte Gefahr der Ausbreitung von SARS-CoV-2 könnte sich vor allem durch die Unterbringung von Personen in Notunterkünften entwickeln", teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf demnach mit.