Professor Lothar Schrott: Wir sind im Katastrophenschutz in einigen Punkten sehr gut aufgestellt. Der Hochwasserschutz am Rhein funktioniert zum Beispiel sehr gut. Es wäre also ein Fehler, den Katastrophenschutz in seiner ganzen Konzeption infrage zu stellen. Aber es bedarf einer Verbesserung der Frühwarnsysteme. Die Warnsysteme müssen einfacher und verständlicher werden. Wir brauchen ganz konkrete Handlungsanweisungen für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie besser geschützt sind.