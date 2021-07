Das Haus der Larscheids steht direkt an der sonst so ruhigen Ahr. Sein ganzes Leben hat Schwiegervater Hermann Larscheid hier verbracht, in 72 Jahren hat er so etwas noch nicht erlebt. So schnell, so viel, so brutale Wassermassen, darauf war hier niemand vorbereitet. Selbst die Feuerwehr hatte nicht mit einem derartigen Hochwasser gerechnet, bestätigt der örtliche Sprecher Andreas Solheid.