Lackner: Also meine Einsatzkräfte berichten mir, dass sich häufig Helfende an sie wenden und sagen: Ich bin jetzt da, was kann ich machen? Das halte ich für eine großartige Sache, weil wir dann auch wissen, wer sich gerade im Einsatzgebiet aufhält. Man darf nicht vergessen: Wir hatten lange die Situation, dass noch Talsperren drohten, zu brechen. Dann ist die Botschaft bitte, auch wenn es heißt, es wird heiß draußen: