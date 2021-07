Schuster: Also ich will das gar nicht so flächendeckend beantworten. Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel ein Land, was bei Sirenen noch sehr gut aussieht und schon längst nachgerüstet hat. Wir haben zwei katastrophenschutzstarke Gelände. Und ich bin jetzt im Moment nicht in der Lage, in der Phase des Rettens, Ihnen zu sagen, wo die Sirene kam und wo sie nicht kam. Das werden wir noch ermitteln müssen.