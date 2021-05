Mit 200 Millionen Abonnenten im Rücken nimmt Amazon Anlauf für eine neue Ära in Hollywood. Mehr Streaming, weniger Kino. Und so könnte es bald ein Spin-Off mit dem Bond-Bösewicht Blofeld oder eine Neuverfilmung von Natürlich Blond geben. Dass Amazon gewillt ist viel Geld in die Hand zu nehmen, zeigt schon die Produktion der Serie aus dem Herr der Ringe Kosmos. Kostenpunkt: 435 Millionen Euro für eine Staffel.