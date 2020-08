Schmidt: 18 war ich. Ich habe viele Gefängnisse und viele Lager überlebt. Und Auschwitz, das war dann das letzte, in das ich gekommen bin. In Auschwitz habe ich sehr viel mitgemacht. Ich habe dort meine ganze Familie verloren. Sie sind alle vergast worden in Auschwitz. Am 2. August (1944, Anm. der Red.) ist meine Familie in die Gaskammer gekommen. Da war ich gerade in Berlin. Ich habe gesprochen, aber mit aller Kraft und mit Weinen.



Ich hab sehr viel mitgemacht in Auschwitz. Ich habe erlebt, wie die kleinen Kinder ermordet worden sind. Und wie die Menschen ermordet worden sind. Wie die erschlagen worden sind. Das habe ich alles direkt miterlebt.