Holocaust-Überlebender Marian Turski mit 98 Jahren gestorben

Der Holocaust-Überlebende und Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees (IAK), Marian Turski, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das erfuhr das ZDF-Studio in Warschau. In einer Pressemitteilung des IAK heißt es:

Mit 18 Jahren nach Auschwitz deportiert

Marian Turski wurde 1926 geboren. 1944 deportierten ihn die Nazis aus dem Ghetto in Lodz nach Auschwitz. In einer Gaskammer in Auschwitz starben sein Vater und sein sechs Jahre jüngerer Bruder.

Auschwitz-Komitee: Turskis Botschaft bleibt

"Ohne Marian Turski sind wir sehr allein", schreibt das IAK in seiner Mitteilung. Umso mehr bleibe eine seiner letzten Botschaften in Erinnerung, die er anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz am 23. Januar in Berlin formulierte, heißt es weiter vom IAK: