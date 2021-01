Tausende Honduraner fliehen in Richtung USA

Bereits in den vergangenen Jahren waren tausende Menschen aus zentralamerikanischen Ländern nach Mexiko gezogen, um von dort aus in die USA zu gelangen. Auf Druck der USA verstärkte Mexiko seine Militärpräsenz an den Grenzen. Auch jetzt kündigte die mexikanische Regierung an, 500 zusätzliche Grenzschützer in die Bundesstaaten Chiapas und Tabasco, die an Guatemala grenzen, zu entsenden.