"Sesamstraße"-Star: Schauspieler Horst Janson gestorben

Einem breiten Publikum war er in den 1970er Jahren bekannt geworden durch TV-Serien wie "Salto Mortale" und "Der Bastian". In den 1980er Jahren wurde er als Freund von Tiffy und Samson in der "Sesamstraße" zum Idol einer ganzen Kindergeneration. Ob "Forsthaus Falkenau", "Immenhof", "Ein Fall für zwei", "Tatort" oder Rosamunde-Pilcher-Romanzen - kaum eine Fernsehreihe, in der Janson nicht zu sehen war.