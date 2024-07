51 Hotdogs in zehn Minuten: Miki Sudo schafft Frauen-Rekord

Traditionelles Hotdog-Wettessen : Frauen-Weltrekord: 51 Hotdogs in zehn Minuten

04.07.2024 | 19:55 |

Sie hat 51 Hotdogs in zehn Minuten gegessen - damit hat die Amerikanerin Miki Sudo einen neuen Weltrekord für Frauen beim traditionellen Wettessen in New York aufgestellt.