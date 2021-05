Anne Tiedemann hatte sich gefreut. Sie war eine von 75, die sich im Herbst 2020 im Bewerbungsverfahren für den Besucherservice im Humboldt Forum durchsetzen konnte. "Ich habe gedacht, ich hätte meinen Traumjob gefunden. In einem internationalen Team und an einem weltoffenen Ort mit Toleranz und Respekt. Doch was ich vorgefunden habe, war das genaue Gegenteil."