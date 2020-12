Besonders wegen seiner Sammlungen zur außereuropäischen Kunst ist das Humboldt Forum in den letzten Jahren immer wieder in die Kritik geraten. Zentral war dabei die Frage, wie ein angemessener Umgang mit Kulturgütern aus der Kolonialvergangenheit aussehen kann, die in den Museen ausgestellt werden. Das Ethnologische Museum formuliert auf der offiziellen Internetpräsenz den Anspruch, „sich mit dem Erbe und den Konsequenzen der Kolonialherrschaft und der Rolle Europas kritisch auseinanderzusetzen“. Doch mit der Debatte ist auch eine allgemeinere, öffentliche Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit angestoßen worden.