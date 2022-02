Was aber tun, wenn eine erschöpfte Hummel auf dem Balkon landet, weil kein Frühblüher in Sicht ist? "Einen halben Teelöffel Zucker in lauwarmem Wasser auflösen und dem Tier per Löffel anbieten", rät der Nabu. Dafür kann man die Hummel auf ein Stück Papier schieben oder behutsam in die Hand nehmen.