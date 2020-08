Giftköder im Park - mehr Attacken auf Hunde?

Eine Serie von möglicherweise vergifteten Ködern versetzt Hundebesitzer in Nürnberg in Angst. In Bremen entdecken mehrere Menschen Fleischstücke, die mit Nadeln gespickt sind. In Magdeburg schnuppert ein Hund an Wurststückchen, die mit Nägeln präpariert sind. Der Besitzer verhindert, dass der Hund die Wurst frisst. Die Polizei findet später in dem Beet insgesamt 13 gefährliche Köder.