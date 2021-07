In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Hunde hierzulande mehr als verdoppelt. Mittlerweile leben 10,7 Millionen Vierbeiner in deutschen Haushalten, und es dürften noch mehr werden: Allein 2020 wurden laut dem Industrieverband Heimtierbedarf 600.000 Hunde mehr als noch im Vorjahr angeschafft. Ein Grund ist die Corona-Pandemie und die Sehnsucht nach tierischen Begleitern in Zeiten von Kontaktbeschränkungen. Hinzu kommt die neu gewonnene Flexibilität im Homeoffice.