Schlittenhundeführer Thomas Waerner aus Norwegen.

Quelle: Marc Lester/Anchorage Daily News/AP/dpa

Der Norweger Thomas Waerner hat den Iditarod, das längste Hundeschlittenrennen der Welt, in Alaska gewonnen. Nach neun Tagen, zehn Stunden und 37 Minuten erreichte der 47-Jährige mit seinen Hunden das 1.600 Kilometer entfernte Ziel Nome an der Beringsee, wie die Veranstalter mitteilten.



Waerner ist der dritte Norweger, der das Rennen in Alaska gewinnen konnte. Nur selten machen Nicht-Amerikaner den einheimischen Mushern, wie die Lenker der Schlittenhundegespanne im Fachjargon heißen, den Sieg streitig.