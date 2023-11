Centrals Situation ist kein Einzelfall. Aktuell leiden laut der Vereinten Nationen weltweit rund 735 Millionen Kinder und Erwachsende an Hunger. Damit ist fast jeder zehnte Mensch auf der Welt von Hunger oder Unterernährung betroffen. In Afrika ist die Hungerkrise nach wie vor am größten. Auf dem Kontinent leidet jeder fünfte Mensch an Hunger - mehr als doppelt so viele wie im weltweiten Durchschnitt.