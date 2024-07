"Historischer Hurrikan": "Beryl" bedroht Karibik-Inseln

Lebensbedrohliche Böen und Fluten

Das Hurrikan-Warnzentrum in Miami warnte vor lebensbedrohlichen Windböen und Sturmfluten. Die Lage sei sehr gefährlich. Am Sonntagabend tobte "Beryl" mit Spitzengeschwindigkeiten von 215 Kilometern pro Stunde etwa 240 Kilometer südöstlich von Barbados. Laut Meteorologen könnte der Sturm knapp südlich der Insel vorbei in die Karibik hineinziehen und Kurs auf Jamaika nehmen. Mitte der Woche könnte er sich abschwächen.