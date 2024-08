Mexiko und Florida: Hurrikan Debby bedroht Südosten der USA

Florida wurde in den vergangenen Jahren wiederholt von schweren Hurrikanen heimgesucht. Im Jahr 2017 verursachte Hurrikan "Irma" schwere Schäden und Überschwemmungen. Im Jahr darauf verwüstete Hurrikan Michael, einer der stärksten Stürme, die jemals in den USA auf Land trafen, den Bundesstaat. Erst 2022 hinterließ Hurrikan Ian eine Spur der Verwüstung mit Schäden in Milliardenhöhe.