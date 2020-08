Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, wie ein Hochhaus in der Stadt Lake Charles in Louisiana vom Wind beschädigt wurde - Fenster zerbrachen, Glasteile und andere Bruchstücke flogen durch die Luft und auf den Boden. Über Lake Charles stieg am Morgen eine riesige Rauchwolke auf. Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in einer Chemiefabrik gerufen. Erste Angaben über austretendes Chlor bestätigten sich zunächst nicht.