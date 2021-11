Der Mann hatte am 6. November in dem Zug, der zu dem Zeitpunkt zwischen Regensburg und Nürnberg unterwegs war, unvermittelt Mitreisende mit dem Messer angegriffen und vier Männer im Alter zwischen 26 und 60 Jahren verletzt. Am Montag konnte laut Generalstaatsanwaltschaft der letzte von ihnen das Krankenhaus verlassen.