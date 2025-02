Zugunglück in Hamburg: Lkw-Fahrer wieder auf freiem Fuß

Kollision mit Lkw: Beschädigter ICE in Hamburg

Einen Tag nach dem Zusammenstoß eines Lkws mit einem ICE in Hamburg ist der festgenommene Lastwagenfahrer wieder freigelassen worden. "Im Rahmen der heutigen Haftvorführung des beschuldigten Lkw-Fahrers hat sich herausgestellt, dass der Unfallhergang erst noch weiterer Aufklärung bedarf", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Auf die bislang vorliegenden Erkenntnisse lasse sich ein dringender Tatverdacht nicht stützen.

Gegen den 34 Jahre alten Rumänen wird weiter wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Nach Angaben der Bundespolizei ist der Mann noch nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Ein Atemalkohol- und Drogentest verlief negativ. Er habe einen festen Wohnsitz und familiäre Bindungen im europäischen Ausland, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Haftantrag sei darum auch nicht mit Fluchtgefahr zu begründen gewesen.

In Hamburg-Rönneburg ist ein Sattelzug an einem Bahnübergang mit einem ICE kollidiert. Mehrere Menschen wurden verletzt. Einer der Verletzten starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Trotz Notbremsung mit voller Wucht gerammt

Am Dienstag war der ICE mit dem schwer beladenen Lkw auf einem Bahnübergang zusammengestoßen. 26 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen starb. Der Zug war zum Zeitpunkt des Unfalls mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und rammte den Lkw trotz Notbremsung mit solcher Wucht, dass vor allem in den vorderen Wagen die Fensterscheiben zerbrachen. Der Bahnübergang ist mit Halbschranken und einer Lichtzeichenanlage gesichert.

Züge auf Strecken mit Bahnübergängen dürfen maximal 160 Kilometer pro Stunde schnell sein. Der ICE auf der Fahrt von Hamburg nach München über Bremen habe vor dem Unglück in Hamburg-Harburg gehalten, sagte ein Bahnsprecher. Darum sei er wahrscheinlich wesentlich langsamer gefahren.

Bahnübergang in enger Kehre

Über den Bahnübergang führt eine schmale Straße, die in einer scharfen Kehre über die Gleise und zu einem Gleisbau-Unternehmen führt. Nach Medienberichten fuhr der Sattelzug zu langsam und schaffte es in der engen Kurve nicht rechtzeitig über die Gleise. In letzter Sekunde sei der Fahrer aus seinem Führerhaus gesprungen. Der Zug erfasste den Auflieger des Sattelzugs. Die schweren Bahnschienen auf der Ladefläche des Sattelzugs wurden durch den Aufprall weit über den Unfallort verstreut.