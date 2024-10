Trauer um Stars wie Payne: Wenn Menschen ihr Idol verlieren

Der Tod des 31-jährigen Liam Payne , früheres Mitglied der britischen Boyband "One Direction", hat Fans in aller Welt bestürzt. Am Mittwoch starb Payne nach dem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Fans versammelten sich vor dem Hotel in der argentinischen Hauptstadt, weinten, zündeten Kerzen an, legten Blumen nieder. Auch auf Gedenkplattformen drückten zahllose Menschen ihre Trauer aus.