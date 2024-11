Bericht: Borna-Virus bei Igeln in Bayern

In Bayern sind erneut mehrere Infektionen von Tieren mit dem seltenen Borna-Virus bekannt geworden. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, infizierten sich in einer Igelstation in Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn seit Juli vier Tiere mit dem gefährlichen Erreger - zuletzt im September. Untersuchungen von Proben der toten Igel durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hätten den Verdacht bestätigt.