In der Corona-Pandemie hat Ikea seinen Online-Umsatz stark gesteigert. Im vergangenen Jahr sei der Onlinehandel bei Ikea weltweit um 45 Prozent gewachsen, die Webseite habe mehr als vier Milliarden Besucher verzeichnet. Diesen Weg wolle das Unternehmen demnach in Zukunft fortsetzen, so Grüss.