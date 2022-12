Mit gesenkten Köpfen standen Illerkirchbergerinnen und Illerkirchberger an der Stelle, an der ein 27-jähriger am Montagmorgen zwei Mädchen auf dem Weg in die Schule mit Stichen in Bauch und Brust schwer verletzte. So schwer, dass die 14-Jährige im Krankenhaus verstarb. Ihre Freundin befindet sich zwar nicht mehr in Lebensgefahr, wird aber weiterhin in einer Klinik behandelt.