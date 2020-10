Imam-Ausbildung ab 2021 in deutscher Sprache

Im kommenden April soll in Osnabrück die erste unabhängige und in deutscher Sprache abgehaltene Imamausbildung in Deutschland starten: Am sogenannten Islamkolleg können sich islamische Theologen, die Imam, Seelsorger oder Gemeindepädagoge werden wollen, bewerben. Das teilte der Vorsitzende des Kollegs, Esnaf Begic, in Berlin mit.