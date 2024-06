Innenminister: Rechtsextreme nutzen mehr Immobilien im Osten

In Ostdeutschland gibt es überdurchschnittlich viele von Rechtsextremisten genutzte Immobilien. 61 Prozent der bundesweit 210 von der rechtsextremen Szene genutzten Objekte befanden sich im Jahr 2022 in Thüringen , Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, wie aus einer am Montag von den Innenministerien dieser Länder und der Berliner Senatsverwaltung für Inneres veröffentlichten Broschüre hervorgeht.