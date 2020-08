Immunsystem besteht nicht nur aus Antikörpern

Nur wenige Minuten nachdem ein Erreger in den Körper eingedrungen ist, startet das angeborene Immunsystem seinen Abwehrkampf und beseitigt den Eindringling häufig innerhalb von Stunden, ohne dass weitere Maßnahmen nötig sind. Die angeborene Abwehr reagiert zwar schnell, jedoch nicht immer ausreichend. Vor allem aber ist sie nicht in der Lage, sich an veränderte oder neue Bedrohungen anzupassen.