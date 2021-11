New York war ein Ort des Grauens und der Furcht. In der Stadt wurden Feldlazarette eingerichtet und Kühllaster auf den Straßen vor den Krankenhäusern aufgestellt. Die unzähligen Leichen der Verstorbenen mussten oft mithilfe von Soldat*innen aus ihren Häusern geholt werden. Ein Drittel aller mit dem Virus Infizierten in den USA wurden in NYC registriert.