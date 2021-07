Sommer, Urlaubszeit, Reisezeit, aber auch das Gefühl, dass die Corona-Pandemie nicht mehr so gefährlich sei - es habe viele Gründe, warum das Interesse so dramatisch nachlasse, so Korzinek. Die Folge: Die Impflinge bleiben fern, der Impfstoff liegen. Traurig sei das, denn lange hätten sie um das kostbare Gut kämpfen müssen.