Gegen das neue Coronavirus 2019-nCoV sind eine Reihe von Impfstoffprojekten angelaufen. Mehrere davon werden von CEPI, der "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations", finanziell unterstützt: Projekte des deutschen Unternehmens CureVac, der US-Unternehmen Inovio und Moderna (mit dem U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases) sowie ein Projekt der australischen University of Queensland.



Andere Projekte werden unabhängig von CEPI durchgeführt. In Deutschland arbeiten Wissenschaftler vom Institut für Virologie der Universität Marburg, mit Kollegen aus München und Berlin unter Koordination des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) an einem Impfstoff. Auch in anderen US-Unternehmen, in Kanada, Hongkong und Israel wird geforscht.