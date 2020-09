Papst Franziskus blickt aus seinem Atelierfenster. Archivbild

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise besonders auch an alte Menschen zu denken. "Ich möchte heute für die Alten beten, die jetzt besonders leiden, in großer Einsamkeit und oft auch Furcht leben", sagte er. "Gott möge unseren Großmüttern und Großvätern", die ihre Lebenserfahrung und ihr Leben anderen gewidmet haben, Kraft geben, so der Papst. "Und auch wir sollten dies im Gebet tun."



Die Gottesdienste finden zurzeit nur im Kreis weniger Mitarbeiter statt, werden aber über das Internet live übertragen.