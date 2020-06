Razzia gegen Schleusergruppe in Norddeutschland. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Mit einer Razzia sind die Behörden gegen mutmaßliche Schleuser in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen vorgegangen. Der Verdacht richte sich gegen vier Beschuldigte, teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Die Ermittlungen in dem Fall führt die Staatsanwaltschaft Itzehoe.



Die Behörde wollte sich mit Blick auf die andauernden Durchsuchungen zunächst nicht äußern. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete, wurden insgesamt zwölf Objekte durchsucht, darunter zwei Bordelle in Pinneberg und Hamburg.