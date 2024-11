Vor Verbrennung in Indien: Tot geglaubter Mann wacht auf

Varanasi. In Indien werden Menschen nach ihrem Tod häufig öffentlich verbrannt. (Symbolbild)

In Indien ist ein tot geglaubter junger Mann kurz vor seiner geplanten rituellen Verbrennung wieder zu Bewusstsein gekommen. Der 25-jährige Rohitash Kumar war bereits auf einem Scheiterhaufen aufgebahrt, als der angeblich Verstorbene sich regte, wie Mediziner am Samstag mitteilten. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und behandelt, starb wenig später jedoch.

Zuerst war Kumar, der unter Sprachschwierigkeiten und Hörproblemen litt, den Angaben zufolge am Donnerstag in Jhunjhunu im westlichen Bundesstaat Rajasthan erkrankt in eine Klinik eingeliefert worden. Indischen Medien zufolge hatte er einen epileptischen Anfall erlitten. Beim Eintreffen im Krankenhaus habe ein Arzt den jungen Mann für tot erklärt.