Indien: Tote bei Massenpanik in Bahnhof in Neu-Delhi

Bei einer Massenpanik unter Pilgern an einem Bahnhof in Neu-Delhi hat es am Samstag mindestens 15 Tote gegeben. Die im Gedränge bei der Abfahrt von Zügen zum Hindu-Fest Kumbh Mela verletzten Opfer starben im Krankenhaus, wie die stellvertretende Direktorin der Lok Nayak Klinik in der Hauptstadt Indiens , Ritu Saxena, der Nachrichtenagentur AFP sagte.