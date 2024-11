Busunglück in Indien: Mindestens 24 Tote

In Indien ist ein Bus mit 42 Insassen in eine Schlucht gestürzt. Bislang seien 24 Leichen und mehrere Verletzte geborgen worden, sagte ein Vertreter der Regierung des nordindischen Unionsstaates Uttarakhand, Vineet Pal. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Bus in schlechtem Zustand gewesen, ins Schleudern geraten und etwa 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Einige Insassen hätten sich retten können oder seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden.