Wegen der Vergewaltigung und Tötung einer Studentin vor mehr als sieben Jahren sind in Indien vier Männer hingerichtet worden. Das teilte das Gefängnis in Neu Delhi mit. Die Männer hatten die 23-Jährige 2012 in einem Bus so brutal missbraucht, dass sie zwei Wochen später an den Verletzungen starb.



Der Fall zeigte ein grundlegendes Problem in Indien: Alle 15 Minuten kommt es demnach zu einer Vergewaltigung. Nach der Hinrichtung sagte die Mutter des Opfers: "Es hat gedauert, aber Gerechtigkeit wurde endlich geschaffen." Vor dem Gefängnis hatte sich eine große Menschenmenge versammelt. Als die Menschen erfuhren, dass die Hinrichtung vollstreckt war, brachen sie in Jubel aus.