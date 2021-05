Wenige Tage nach dem Zyklon "Tauktae" ist ein weiterer tropischer Wirbelsturm über Indien hinweggefegt. Der Zyklon "Yaas" traf am Mittwochmorgen an der Ostküste mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Stundenkilometern auf Land, wie die indische Wetterbehörde mitteilte. Sein Zentrum sei fast vollständig an Land, teilte die Meteorologiebehörde am Mittwoch mit. Sie warnte vor meterhohen Wellen in einigen Regionen.