Vor dem wichtigen Gerichtstermin hatte die autonome Szene mobil gemacht. Am Samstag fand in Leipzig eine Demo mit rund 1.600 Teilnehmern statt. Sie liefen unter dem Motto "Wir sind alle linksunten: Pressefreiheit verteidigen, den autoritären Staat angreifen!" Erwartet worden waren laut Stadt Leipzig 500 Teilnehmer. Der Demozug führte auch durch Connewitz, jenem Stadtteil, in dem es an Silvester Ausschreitungen zwischen der Polizei und linken Demonstranten gegeben hatte. Auch am Samstag kam es zu Gewalt. 13 Polizisten wurden leicht verletzt. Auch Journalisten wurden Medienberichten zufolge angegriffen und bedroht.