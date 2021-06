10,9 Millionen Schüler wurden im Schuljahr 2019/2020 in Deutschland laut Statistischem Bundesamt an allgemeinbildenden, an beruflichen Schulen und an Schulen des Gesundheitswesens unterrichtet. Die Zahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht (0,6 Prozent), an den beruflichen Schulen hingegen waren zwei Prozent weniger Schüler angemeldet.