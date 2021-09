Nirgendwo in Deutschland ist die Einwohnerdichte so gering wie in Mecklenburg-Vorpommern: Durchschnittlich 69 Einwohner leben auf einem Quadratkilometer, in weiten Teilen - etwa der Hälfte des Landes - leben 25 Einwohner pro Quadratkilometer. Rostock ist die einzige Großstadt in dem Bundesland mit über 200.000 Einwohnern, Schwerin, die zweitgrößte Stadt und Landeshauptstadt, hat rund 95.000 Einwohner.