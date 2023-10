Um Inklusion in allen Bereichen voranzutreiben, brauchen wir in Deutschland mehr Menschenrechtsbildung, fordert Sigrid Arnade, Vorsitzende des Sprecherinnenrats des Deutschen Behindertenrats. "Und zwar von Anfang an altersgemäß in der Kita, über Schule und Fort- und Weiterbildungen", so Arnade. Nur so könne man ein menschenrechtliches Verständnis vom Zusammenleben der Menschen in allen Köpfen verankern.