- Parkplätze bekommen mehr Raum als Kinder: In Berlin ist die Fläche, die für Parkmöglichkeiten genutzt wird, zehnmal so groß wie die Fläche aller Spielplätze.

- Platzverschwender Auto: Wo ein Auto steht, fänden zehn Fahrräder Platz

- Wer in einer deutschen Großstadt Auto fährt, verbringt durchschnittlich 40-70 Stunden im Jahr mit der Suche nach einem Parkplatz. Das entspricht 5-8 Urlaubstagen.

- Autos werden durchschnittlich nur eine Stunde pro Tag bewegt, manche Fahrzeuge stehen sogar wochenlang ungenutzt herum. Die von ihnen belegten Parkplätze können nicht anderweitig verwendet werden.



