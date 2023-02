Insekten als Zusatz im Essen? : Viel Aufregung um wenig Käfer

Dass Insekten also massenweise in Keksen, Schokolade, Wurst oder anderen Produkten verarbeitet werden, ist ein Gerücht: "Bisher gibt es nur einen sehr kleinen Markt für Insektenprodukte, die extra als solche ausgelobt werden", so Valet. "Da werden die Tiere vermahlen. Insektenmehl oder Proteinpulver wird dann als Zutat, meistens so zehn bis 15 Prozent, für Müsli, Insektennudeln, Proteinriegel oder Eiweißpulver für Sportler verwendet." Insekten seien aber ein vergleichsweise teures Nischenprodukt, das werde auch so bleiben.