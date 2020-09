Die lokalen Ergebnisse einiger Messstellen fielen in der Folge nicht selten einer Verallgemeinerung zum Opfer. Unter anderem wurde in sozialen Netzwerken von einem Rückgang der Insekten in Deutschland von 70 bis 80 Prozent gesprochen. Zahlen, die so ohne eine genaue Zuordnung nicht haltbar sind. Fakt ist: Eine flächendeckende Langzeitstudie zum Insektensterben gibt es aktuell nicht. Viele Forschungsergebnisse sind lokal zu betrachten, sind aber trotzdem alarmierend.