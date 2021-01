Ein Erdbeben der Stärke 6,2 erschütterte Indonesien.

Quelle: Rudy Akdyaksyah/AP/dpa

Bei einem schweren Erdbeben sind auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, teilte die nationale Such- und Rettungsagentur mit. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet.



Dutzende Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. In der Provinzhauptstadt Mamuju stürzte ein Krankenhaus ein. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Vermissten. Auch ein Hotel wurde stark beschädigt. In Indonesien gibt es immer wieder heftige Erdbeben.