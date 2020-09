An der Küste (Symbolbild)

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Alle norddeutschen Küstenländer sperren ab Montag ihre Inseln in Nord- und Ostsee für Touristen. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wie die Staatskanzlei in Schwerin mitteilte. In Mecklenburg-Vorpommern folgen die Maßnahmen schrittweise.



Für den Tourismus auf dem Festland folgen Regelungen. Schleswig-Holstein hatte bereits zuvor mitgeteilt, seine Inseln ab Montagfrüh 06.00 Uhr für Touristen abzuriegeln.